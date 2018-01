Verona Pooth: Für dieses Foto erntet sie einen Shitstorm

Verona Pooth war ohne Frage schon immer eine Schönheit. Trotzdem greift sie teilweise, bevor sie Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen hoch lädt, immer mal wieder zum Photoshop-Pinsel. Diese Angewohnheit hat schon öfter mal für Aufregung gesorgt.

Verona Pooth irritiert mit Photoshop-Fail

So auch dieses Mal: Gestern postete die zweifache Mama ein Bild von ihrem kleinen Söhnchen Rocco und sich. Laut der Bildunterschrift soll es auf dem Foto auch hauptsächlich um das Älter werden ihres kleinen Jungen gehen ("Sooo süß, da war Roccolito noch so klein...").

Komisch nur, dass man eher das Gefühl hat, Verona würde mit dem Foto gerne zeigen, was sie vor zwei Jahren für einen Traumbody hatte. Ihre meterlangen Beine in knappen Shorts und dazu ein hautengens Oberteil bilden irgendwie den Mittelpunkt des Bildes, nicht ihr Sohnemann Rocco.

Natürlich regnet es daraufhin auch viele bewundernde Kommentare. Einer schreibt sogar: "wow warst du schlank (das wolltest du doch hören oder?)" Wenn dieser Kommentar nicht schon auf das offensichtliche an diesem Bild anspielt, dann tun es zahlreiche Andere: "Photoshop sieht ein blinder", "irgendwas stimmt mit dem Bild nicht... zu viel bearbeitet??" oder auch "Photoshop lässt extrem grüßen!!"

Denn das haben die Fans gut erkannt: Hüfte, Bauch und Po wurden tatsächlich mit Photoshop bearbeitet.

Warum hat Verona das nötig?

Da stellt sich dem Großtteil der Betrachter natürlich die Frage: Warum? Verona ist ja auch so eine Naturschönheit. Außerdem wird ihr hart angekreidet, dass sie ihren Kleinen auf eine Art dazu "benutzt", sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und zu Recht. So etwas sollte eine Mama natürlich nicht tun.

Wir hoffen sie lernt aus ihren Fehlern. Und da die Meisten wissen, dass Verona sonst eine hingebungsvolle Mutter ist und ihren Kindern bekanntlich viel Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, können wir darüber nochmal hinweg sehen. Diese Photoshop-Angewohnheit sollte sie sich aber trotzdem abgewöhnen, denn nötig hatte sie das noch nie.