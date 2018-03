Veronica Ferres: Familienzuwachs!

Was für süße Neuigkeiten im Hause Ferres/Maschmeyer! Nachdem das Paar mittlerweile glücklich mit ihrer Patchworkfamilie ist, haben sie sich entschlossen, die ein bisschen zu erweitern...

Veronica Ferres: Traurige Baby-News!

Veronica Ferres: "Die Nächte sind kurz"

Erst kürzlich gestand die Schauspielerin, sich noch ein gemeinsames Kind mit ihrem Carsten zu wünschen. Er brachte schließlich zwei Söhne mit in die Ehe, sie eine Tochter. Das hat leider nicht geklappt, aber das hält die beiden nicht davon ab, sich trotzdem ein Baby ins Haus zu holen - ein Hundebaby! Die Kleine heißt Luna und bringt mächtig viel Schwung in den Alltag der Schauspielerin und ihrem Unternehmer. "Luna ist jetzt zehneinhalb Wochen alt, und die Nächte sind kurz. Sie ist wirklich ein kleines Baby. Ich habe das unterschätzt, dass sie alle zwei Stunden rausmuss, leider auch noch nachts. Deshalb habe ich auch so Augenränder", verrät die attraktive Blondine.

Veronica Ferres: "In der Erziehung bin ich nicht so konsequent"

Aber für die Kleine legt sie sich richtig ins Zeug: "Sie ist nicht stubenrein, ich bin nur am Wischen und Putzen und bin in der Hundeerziehung auch noch nicht so konsequent, wie ich sein sollte, weil sie so süß ist, dass ich einfach nie Nein sagen kann. Und das ist ganz fatal. Also das muss ich ändern. Ich muss da wirklich organisierter und strukturierter sein und nicht immer alles durchgehen lassen. Und Hund im Bett geht gar nicht, habe ich gehört. Kriegt man nie wieder raus", lacht sie. Man merkt ihr an, wie sehr sie sich über den Familienzuwachs freut - wie süß!