Veronica Ferres: Mord-Drohungen

„Ich bin aufgewühlt, enttäuscht und wahnsinnig wütend darüber, was meiner Familie angetan wurde“, erklärt Ferres – und gibt erstmals einen Einblick in ihr Seelenleben. „Man hat mir aufgelauert am Filmset, mich haben Reporter auf Filmpremieren verfolgt, immer mit der Frage: Was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen Ihren Mann?“, berichtet die 52-Jährige.