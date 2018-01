Veronica Ferres: Schockierende Enthüllung

Wie erfolgreich ist Veronica Ferres wirklich in Hollywood? Wenn man die Schauspielerin selbst fragt, natürlich sehr. Aber es kommen immer wieder Zweifel auf...

Veronica Ferres: Mord-Drohungen

Von Solingen über München nach Hollywood: Seit einigen Jahren pendelt Veronica Ferres (52) zwischen Bayern und Kalifornien, im Sonnenstaat versucht sie, international als Schauspielerin richtig durchzustarten – allerdings mit mäßigem Erfolg. In "Closer" schwärmt sie dennoch von ihrem Leben in den USA...

In Hollywood muss Veronica einige Rückschläge verkraften

Es war ein Pflichttermin in ihrem Heimatland für Veronica Ferres: die Show des Labels Marc Cain bei der Berliner Fashion Week, etwa 9.400 Kilometer Luftlinie entfernt von ihrer Heimat L.A. „Da habe ich schon mehr Ruhe als hier“, so die Schauspielerin. „Aber ich muss sagen: Berlin ist schöner.“ Vielleicht auch, weil die Ferres in Deutschland Kultstatus genießt, die Filmkarriere in den USA dagegen eher ins Stocken gerät?

Ihre Szenen aus dem gemeinsamen Film mit Robert De Niro, „The Comedian“, wurden ordentlich zusammengekürzt. Und auch Spekulationen, dass ihr Gatte Carsten Maschmeyer (58) ihre Filme finanziell unterstützt, machten die Runde. „Er blättert pro Hollywood-Streifen 500.000 Euro bis eine Million hin und ermöglicht seiner Frau dadurch eine Rolle“, behauptete zuletzt Katerina Jacob (59, „Der Bulle von Tölz“). Ob das stimmt, ist nicht bewiesen. Ferres zumindest schwärmt von der Arbeit in Hollywood: „Man hat mehr Drehzeit. Aber auf der anderen Seite wird es gnadenlos abverlangt, perfekt zu funktionieren. Dafür ist der Respekt sehr groß, den man erlebt“, sagt sie zu "Closer". Na, solange dafür keiner bezahlen muss...