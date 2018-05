Verplappert: Baby-Überraschung bei den Royals!

Einen Tag vor der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry platzt jetzt die Baby-Bombe! Denn ausgerechnet ER hat sich jetzt verplappert!

Meghan Markle: Hochzeits-Sensation! Er führt sie zum Altar!

Ein Royal-Baby!

Wie es scheint, ist nämlich Zara Phillips still und heimlich Mama geworden! Ihr Mann Mike Tindall hat sich offenbar versehentlich live im Fernsehen verplappert. In der TV-Show "Good Morning Britain" plauderte der 39-Jährige über seine Wohltätigkeitsarbeit, aber auch über die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Und da hat er mehr verraten, als er wollte...

Mike Tindall bestätigt die süße News!

"Die Kinder bleiben zu Hause, also sind wir frei, von der Leine gelassen, was immer schön ist", plaudert er offen. Moment mal! Kinder? Eigentlich hatten Zara Phillips und Mike Tindall bisher nur eine Tochter, die kleine Mia. Tja, scheint, als habe die also längst ein Geschwisterchen bekommen.

An Ostern sah man Zara Phillips zum letzten Mal in der Öffentlichkeit. Damals war ihr Babybauch schon mächtig groß. Jetzt ist der kleine Fratz also offenbar schon da...