Vic Damone: Der Sänger ist tot

Der italienisch-amerikanische Sänger Vic Damone ist im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Miami gestorben. Das berichten die "Washington Post" und der Sender "Fox News" und berufen sich in ihren Beiträgen auf die Familie des Künstlers.

Erfolgreich war den in New York lebende Damone vor allem in den 1940er und 50er Jahren mit der Musik. Mit seiner Baritonstimme sang er meistens romantische Balladen, ab und zu aber auch italienische Volkslieder.

Schauspieler Marie Gruber ist tot

Vic Damone nahm mehr als 2000 Platten auf

Neben der Musik versuchte sich Vic Damone als Schauspieler und Moderator. Die bekanntesten Titel des 89-Jährigen waren "Again", "You're Breaking My Heart" und "On the Street Where You Live".

Insgesamt nahm Vic Damone mehr als 2000 Platten auf.