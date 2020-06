Vicky Leandros: Überraschendes Geständnis!

– diesen Namen kennt wohl jeder. Seit 50 Jahren steht die Sängerin schon auf der Bühne.

Nun hat sie ein überraschendes Geständnis gemacht!

Die Sängerin hat gestanden, dass sie fast nie eine richtige Schulbildung hatte – und den Grund hat sie auch gleich noch verraten. „Ich lese nie Romane. Nur Sachbücher. Ich fing so früh zu singen an, dass ich nie auf einer richtigen Schule war. Deshalb bin ich so ewig wissbegierig“, sagte Vicky Leandros laut der „Bild“-Zeitung. Vicky Leandros liest also nur noch Sachbücher, um sich zu bilden.