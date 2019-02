Victoria Beckham: Bitter! So zerstört sie das Liebesglück!

Kaum hat Brooklyn Beckham (19) seine neue Herzdame Hana (22) der Öffentlichkeit präsentiert, ziehen schon dunkle Wolken im Liebes-Paradies auf: Mama Victoria (44) hat scheinbar ein riesiges Problem mit der Frau an Sohnemanns Seite!

Victoria Beckham: Fremd-Flirt mit diesem Hollywood-Hottie!

Victoria Beckham: Hat sie ein Problem mit Hana?

Immerhin ist Brooklyn Victoria Beckhams persönlicher Mini-Becks, den sie immer und überall stolz präsentiert und an dem sie hängt, als wären sie mit Sekundenkleber verschweißt. Und jetzt kommt Hana, die nicht nur optisch große Ähnlichkeit mit Vic hat, nein, sie ist auch auf dem besten Wege, Brooklyn seiner Mutter auszuspannen: Das frisch verknallte Paar ist zurzeit unzertrennlich! Ein Albtraum für die -Designerin, und die handelt: Die Schwiegertochter in spe wird mit tiefster Ignoranz abgestraft.

Denn während Hana sich gern mit den Beckhams auf postet, schneidet Posh das Nachwuchsmodel radikal aus ihren eigenen Family-Pics raus. Und auch sonst scheinen die Fronten verhärtet.

Düstere Stimmung bei Victoria Beckham

Wenn die zwei in der Öffentlichkeit zu sehen sind, ist Vics Gesichtsausdruck noch düsterer als sonst und Hana sieht aus, als könnte sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Dabei hätte Hana die besten Voraussetzungen, um in die Fußstapfen von Brooklyns Ex Chloë Grace Moretz (22) zu treten: Die Schauspielerin wurde zu jedem Anlass von Victoria eingekleidet und musste als lebende Kleiderstange für Schwiegermuttis Couture herhalten. Hana bastelt selbst gerade an ihrer Model-Karriere und könnte ein bisschen Unterstützung von der erfahrenen Posh gut gebrauchen, um in der Branche Fuß zu fassen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als ob sie sich eine andere Mentorin (und vielleicht sogar neuen Boyfriend?) suchen muss.