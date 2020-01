Victoria Beckham & David Beckham: Am Ende! Posh will die Trennung!

So haben sich das Victoria und definitiv nicht vorgestellt. Während David mit seiner Karriere nach wie vor auf der Überholspur ist, sieht es bei Posh alles andere als rosig aus! Dabei läuft es für sie sogar so schlecht, dass sie nun eine traurige Trennung in Kauf nehmen muss...

David probierte Victoria zu unterstützen

Wie nun enthüllt wurde, soll Victoria mit ihrem Modeunternehmen enorme Verluste einfahren. So erklärt ein Insider gegenüber "Sun": "Victoria ist enttäuscht, aber sie hat alles in ihr -Imperium gesteckt und wird nicht kampflos aufgeben." Oh je! Vor allem David soll seine Ehefrau mit Millionenbeträgen unterstützen, um die Firma seiner Frau am Laufen zu halten - ohne Erfolg! Kein Wunder somit, dass Vic nun zum Anfang des Jahres nun eine folgenschwere Entscheidung getroffen hat...

Victoria zieht Schlussstrich

Um weitere finanzielle Mittel einzusparen, soll sich Victoria nun dazu entschlossen haben, ihren Chauffeur aus ihren Diensten zu entlassen. Auch ihr eigenes Gehalt will die Unternehmern kürzen und ebenso soll ab sofort auf üppige Blumendeko in ihrem Büro verzichtet werden. Ob ihr durch diese Sparmaßnahmen gelingen wird, ihr Imperium zu retten? Wir können definitiv gespannt sein und drücken Posh dafür die Daumen!

