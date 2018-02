Victoria Beckham: Foto aufgetaucht! Liebes Geständnis an einen anderen

Victoria Beckham: Foto aufgetaucht! Liebes Geständnis an einen anderen

Ohje, muss David Beckham bei diesem Foto seiner Liebsten eifersüchtig werden? In der letzten Zeit kursieren immer wieder Gerüchte, um eine mögliche Ehekrise der Beckhams. Jetzt postete Victoria ein Bild bei "Instagram", auf dem sie mit einem anderen Mann zu sehen ist. Victoria schmiegt sich dabei liebevoll an dessen Schulter. Die Fans sind verwirrt! Wer ist der Fremde?

David Beckham bestätigt offiziell die Trennung!

Ehekrise bei Victoria und David Beckham?

In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob es zwischen den Beckhams eine Ehe-Krise geben würde. Das neuste Foto der Designerin bei "Instagram" bringt die Gerüchteküche erneut ins brodeln. Victoria lehnt sich dabei liebevoll an die Schulter eines fremden Mannes. In ihrer Hand hält sie ein Rotweinglas. Kaum ein Wunder, dass das Foto der hübschen Brünetten für mächtig Aufsehen sorgt. Die Fans sind besorgt. Sorgt das Bild für einen erneuten Ehestreit zwischen Victoria und David?

Victoria Beckham: Wer ist der Unbekannte?

Beim genauen Hinsehen wird deutlich: Die Fans können bei Victorias Schnappschuss unbesorgt sein. Bei dem Unbekannten handelt es sich lediglich um den Vater der Designerin. Da "Posh" ihr Privatleben allerdings größten Teils geheim hält, ist er den meisten Fans fremd. Erst durch "Vic's" Kommentar wird ersichtlich, um wen es sich bei dem Mann handelt. So schreibt sie: "Love u dad x kisses x ".

Ein Glück! So kann auch David beim besten Willen nicht eifersüchtig sein.