Victoria Beckham: Fremd-Flirt mit diesem Hollywood-Hottie!

Huch, was ist denn mit Victoria Beckham los?

Es wird nicht ruhig bei Victoria und ! In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, in denen darüber berichtet wurde, dass die beiden getrennte Wege gehen. Nun die nächsten Neuigkeiten...

David Beckham: Traurige Trennung nach 23 Jahren!

Victoria Beckham flirtete mit diesem Star

Bei einem ihrer jüngsten Auftritte ließ Victoria die Trennungs-Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln bringen. Bei der US-Show "Good Morning America", wo sie für die neue Kollektion des Sportartikel-Herstellers Reebok warb, traf sie nämlich auf -Hottie und konnte, laut eines Insiders, nicht die Augen von dem Star lassen...

Victoria war hin und weg

Wie der Insider gegenüber "Star" berichtet, soll Matthew Victoria ordentlich den Kopf verdreht haben. So verrät die Quelle: "Sie hat sich wie ein kicherndes Schulmädchen benommen." Doch damit nicht genug! Ein Vertrauter von Posh vertritt sogar die Meinung, dass Victoria sich einen Fremd-Flirt ruhig rausnehmen kann: "Sie muss sich immer damit abgeben, dass David bei Events mit anderen Frauen abhängt. Jetzt soll sie auch mal Spaß haben." Oh je, was wohl David dazu sagen wird?