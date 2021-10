Victoria Beckham & David Beckham nach Trennungsgerüchten: Die Situation spitzt sich weiter zu!

Das dürfte wohl seine Frau für ihn übernommen haben – und nicht zum ersten Mal: Seit Längerem wird gemunkelt, Victoria habe ihren Liebsten auch schon zu einer Haartransplantation überredet…

Dabei hat David sich eigentlich immer strikt gegen Anti-Aging-Eingriffe ausgesprochen: "Ich würde mich wirklich niemals einer Schönheits-Operation unterziehen. Das ist absolut nicht mein Ding", betonte er erst neulich noch in einem Interview. "Schließlich möchte ich in Würde altern. Ich würde weder etwas in mein Gesicht noch in meinen Hintern spritzen lassen. Gegen Botox habe ich grundsätzlich etwas.“

Aber vermutlich hat Vic ihren Mann selbst so lange gepikst, bis sie ihn umgestimmt hat...