Victoria Beckham: Ihr Sohn Brooklyn wendet sich von ihr ab!

Die Designerin ist total eifersüchtig, weil Brooklyn ihr von seiner Schwiegermutter in spe ausgespannt wurde...

Wenn Victoria Beckham den Namen Teri Duke Moretz hört, läuten bei der Vierfach-Mama alle Alarmglocken! Der Grund: Seitdem ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham wieder mit Schauspielerin Chloë Grace Moretz zusammen ist, verbringt er nur noch Zeit mit ihr und dessen Mutter Teri! „Teri ist total vernarrt in Brooklyn und will ihn am liebsten immer um sich haben“, heißt es.

Victoria Sohn Brooklyn verbringt nur noch Zeit mit Teri

Sogar an Thanksgiving hat der 18-Jährige Posh, Papa David und seine Geschwister für die beiden versetzt. „Wir hatten so eine tolle Zeit“, schwärmte Teri anschließend auch noch auf ihrem Instagram-Account. Für Victoria ein Schlag ins Gesicht! „Sie nutzt den Tag, um mit ihrer Familie zusammen zu sein. Dass Brooklyn nicht nach Hause gekommen ist, hat sie total getroffen“, weiß ein Bekannter.

Besonders schlimm für die Fashion-Ikone: Seitdem ihr Ältester im August für sein Fotografie-Studium nach New York gezogen ist, bekommt sie ihn ohnehin kaum noch zu sehen. „Ich weine immer noch deshalb. Er ist von zu Hause ausgezogen, und ich bin so traurig. Ich vermisse ihn so, so sehr“, gestand Victoria kürzlich. Klar, dass es die 43-Jährige da kränkt, ihren Sprössling ständig mit einer Ersatz-Mama zu sehen. Dennoch gesteht sie: „Mir ist klar, dass Eifersucht ungesund ist. Aber ich denke, wenn du dein Baby vermisst, bist du zumindest eine gute Mutter!“