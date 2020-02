Victoria Beckham: Ihre zwei ultimativen Übungen für die Beine!

Trotz vier Kindern und Jetset- ist Victoria Beckham aktuell so gut in Form wie noch nie. Und das hat sie nicht nur ihrer unbändigen Disziplin zu verdanken, sondern auch ihrer Trainerin Louisa Drake!

Auf dieses Superfood schwört Victoria:

Avocado: Für ihren strahlenden Teint isst Victoria jeden Tag Avocados.

Bienenblütenpollen: Ein Teelöffel am Tag stärkt ihr Immunsystem und lässt Posh fit und energiegeladen sein.

Apfelessig: Morgens gönnt sich Victoria zwei Esslöffel davon in Wasser aufgelöst auf leeren Magen. Das bremst Heißhungerattacken und reinigt den Darm.

Victoria macht Ballett, Pilates und Yoga

Die Fitness-Fachfrau Louisa Drake hat für Victoria Beckham ein spezielles Programm aus Ballett, Pilates und Yoga zusammengestellt. Zusätzlich läuft Victoria jeden Morgen sieben Kilometer auf dem Laufband. Insgesamt dauert ihr tägliches (!) Workout zwei Stunden. "Victoria ist eine viel beschäftigte Frau, aber sie hat noch nie eine Trainingsstunde verpasst. Ich bin immer wieder beeindruckt", schwärmt Louisa. Die Sport-Expertin hat Victoria den Tipp gegeben, immer ein Gymnastikband dabeizuhaben. "Es ist so praktisch. Man kann es immer dabeihaben, und es ermöglicht ein tolles Workout", so Louisa gegenüber "InTouch".

Victoria ist diszipliniert

Auch was ihre Diät angeht, schwört Victoria auf Louisas Rat: "Ich empfehle eine Ernährung aus frischen, saisonalen Produkten mit Ballaststoffen, wie in Obst, Gemüse, Nüssen und Körnern. Viel Wasser trinken – mindestens zwei Liter am Tag, wenig Alkohol, Zucker und Salz." Für Victoria funktioniert dieses Konzept. "Ich bin sehr, sehr diszipliniert in Bezug auf mein Training und meine Ernährung. So bin ich am glücklichsten. Ich erwarte viel von meinem Körper – ich habe vier Kinder, arbeite viel, reise. Damit ich das alles schaffe, muss ich gesund essen und trainieren", erklärte sie kürzlich dem „Guardian“.

So bekommt ihr Beine wie Victoria:

SHOULDER BRIDGE Das Fitnessband oberhalb der Knie positionieren, auf den Rücken legen und die Füße zum Vaufstellen, die Knie sind geöffnet. Nun die Hüften anheben und die Knie auseinanderdrücken. Anschließend wieder zurückgleiten lassen. 20–30 Wiederholungen: PR