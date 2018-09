Victoria Beckham: Jetzt lässt David die Baby-Bombe platzen!

Na das ist mal eine Sensation! Eigentlich wurde in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet, dass es in der Ehe von Victoria und David Beckham ordentlich kriseln soll. Doch nun die Überraschung! Wie es heißt, soll "Posh" im fünften Monat schwanger sein..

Das Victoria und bereits die ein oder andere Krise überstanden haben, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder war in den vergangenen Jahren von Scheidung die Rede. Vor allem in der letzten Zeit spitzen sich die Trennungs-Nachrichten zu - bis jetzt. Wie nämlich nun berichtet wird, soll es bei den beiden alles andere als schlecht laufen. Der Grund: David und Vic sollen auf einer zuckersüßen Baby-Wolke schweben.

Victoria Beckham: Spice Girls-Hammer!

David & Victoria Beckham: Baby-Hammer!

Wie nun ein Insider gegenüber der "US-OK!" berichtet haben soll, soll Vic von David Baby Nummer fünf erwarten. So heißt es: "Sie hatten kürzlich enge Freunde zu sich eingeladen." Des Weiteren erläutert der vermeintliche Insider: "Dann verkündete David, mit ein paar Tränen in den Augen, dass sie Baby Nummer Fünf bekommen." Was für Hammer- ! Doch damit nicht genug! Auch der Name für das Baby soll schon feststehen...

David & Victoria Beckham: So soll ihr Baby heißen

Im Falle eines Falles, dass David und Victoria ein Mädchen bekommen, soll ihre Tochter Caroline heißen. So verrät der Insider: "Alle glauben, wenn sie eine Tochter bekommen, dass sie das Kind dann Caroline nennen, so heißt Victoria mit zweitem Namen." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben David und Victoria dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...