Victoria Beckham: Nach Ehe-Drama am Boden zerstört

Ist die Ehe von David und Victoria Beckham endgültig am Ende? Nach einem traurigen Statement des Kickers, ist die Designerin am Boden zerstört...

Die Gerüchte wollen einfach nicht abklingen. Immer wieder wird spekuliert, dass David und längst keine Bilderbuch-Ehe mehr führen. In seinem letzten Interview bestätigte der Familienvater diese Spekulationen auch noch!

Victoria & David Beckham: Drama um ihren Sohn!

David Beckham über seine komplizierte Ehe

Jetzt sprach der 43-Jährige offen wie selten über die Ehe zu Victoria. Doch was er zu sagen hatte, war nicht gerade schön. "Wenn man für eine so lange Zeit verheiratet ist, wie wir es sind, ist es immer harte Arbeit. Es wird alles etwas komplizierter", verriet David in einem Werbetrailer für die -Sendung "The Sunday Project".

Worte, die vor allem das Ex-Spice Girl hart treffen!

Victoria Beckham: Tränen-Drama

Victoria Beckham sollen die Worte mitten ins Herz getroffen haben. Sie soll am Boden zerstört sein! "Sie hat keine Ahnung, warum David so unsensible Dinge sagen und sie damit bloßstellen würde. Man kann sich vorstellen, dass es war, als wäre eine Bombe bei den Beckhams explodiert, als sie davon erfahren hat", sonein Insider gegenüer "The Sun".

Der Haussegen soll bei den Beckhams aktuell schief hängen. Werden sie jetzt endgültog den Schlussstrich ziehen?