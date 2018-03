Victoria Beckham: Peinliche Nippel-Panne!

Uups, dieser Auftritt ging mal so richtig nach hinten los. Victoria Beckham reiste für den guten Zweck nach Kenia. Dort unterstützt sie das Projekt "Boxgirls", das ermöglicht Mädchen Sport zu machen, den eigentlich nur Jungs machen dürfen. Eine gute Idee - doch die Bilder von Victoria Beckham im den Slums sorgen für viel Ärger!

David & Victoria Beckham: Untreue-Skandal!

Victoria Beckham: Nippel-Alarm!

Statt in High Heels und Designerkleid, kam Victoria Beckham in T-Shirt, Jeans und Gummistifeln. So weit, so gut. Nur eine Sache hat sie offenbar vergessen: Ihren BH! Und so posiert sie die ganze Zeit mit durchscheinenden Nippeln für die Kamera.

Die Fans der Designerin finden das extrem unangemessen!

Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am Mär 19, 2018 um 1:01 PDT

Victoria Beckham: Ihre Fans sind sauer!

"Man sieht deine Nippel", "Schön gesagt, aber ich kann es nicht sehen, wie sie da ohne BH herumläuft und sich ihre Nippel abzeichnen. Das ist kein guter Anblick für Kinder", oder "Verdecke lieber deine Nippel", schreiben die Anhänger entsetzt in die Kommentare.

Dieser Style von Victoria Beckham ging definitiv nach hinten los...