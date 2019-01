Victoria Beckham: Todes-Angst! Sie zieht eine drastische Konsequenz

Reddit this

Weil sich Victoria Beckham sich vor einem erneuten Überfall fürchtet, verwandelt sie ihr Anwesen nun in eine Festung...

Knapp anderthalb Monate ist es erst her, seit eine gefährliche Gang in das englische Luxus-Landhaus von (44) und ihrer Familie einbrach. „Bei den Tätern handelt es sich um eine bekannte Verbrecherbande, die auch schon mehrere Menschen ermordet hat. Die Beckhams hatten wirklich großes Glück, dass ihnen nichts zugestoßen ist“, so ein Polizeisprecher über den Ernst der Lage.

Victoria Beckham hat Angst um ihre Familie

Aber auch wenn Posh und ihre Liebsten bei dem Überfall unversehrt blieben, wird das Ex-Spice-Girl seitdem von schlaflosen Nächten und Albträumen geplagt! „Ich bin ein sehr schreckhafter Mensch und bekomme schnell Panik“, gibt Victoria Beckham zu. Aus Angst vor einem erneuten Übergriff ließ sie jetzt das gesamte Anwesen in eine einbruchssichere Festung verwandeln! Ab sofort sind auf dem Grundstück Dutzende Kameras installiert, und sogar ein elektrischer Stacheldrahtzaun soll ihr Zuhause vor Eindringlingen schützen.

Victoria Beckham: Traurige Baby-News mit 44!

Außerdem bewachen mehrere Security-Männer mit Wachhunden das Haus. Für Victoria Beckham sind diese krassen Maßnahmen selbstverständlich: „Meine Familie ist für mich das Allerwichtigste! Ich würde alles tun, um sie zu beschützen.“