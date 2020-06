Victoria Beckham wehrt sich gegen Magervorwürfe

Da überrascht es wenig, dass die Models, die für ihr Label laufen ebenfalls erschreckend dünn sind. Bei der Fashion Week in New York gab es dann einen gewaltigen Shitstorm. Model Peyton Knight zeigt ein Foto von sich bei einer Victoria Beckham Show. In unzähligen Kommentaren regten sich die Follower über die Modebranche auf. So fiel die Empörung über das magere Model auch auf Victoria zurück.

"Sie sind jung, sie sind dünn, aber das bedeutet nicht, dass sie krank sind", verteidigt sich die Ehefrau des Sexiest Man Alive gegen über dem Telegraph. "Unser Castingchef hat mit den Agenturen gesprochen und wir wissen, dass alle unsere Models gesund sind", versucht sie sich weiter aus der Affäre zu ziehen.

Die Frage ist natürlich, ob es denn überhaupt sein muss, dass die Models "jung" und "dünn" sind. Und was sagt es über die Modewelt aus, dass man sich stets absichern muss, dass die Models nicht magersüchtig sind?