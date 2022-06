Victoria Beckham: Zuckersüße Nachrichten! Davon hat sie immer geträumt

Vor einiger Zeit überraschte Victoria Beckham mit einem traurigen Geständnis: Sie habe "nicht viele Freunde", erklärte die Designerin im "Elle"-Interview. Der Grund: "Familie und Karriere" würden ihr Leben bereits komplett ausfüllen … Umso praktischer, dass Mama Posh sich ihre BFF im eigenen Haus heranziehen kann: Töchterchen Harper scheint nämlich immer mehr in diese Rolle hineinzuwachsen! Ob für Wellness-Tage, stundenlange Klamotten-Anproben oder Selfie-Sessions, die Schülerin steht immer gern für ein Freundinnen-Programm zur Verfügung, wenn bei Mama mal wieder das Telefon nicht klingelt … Nur einer kann dem eingespielten Mutter-Tochter-Gespann aus Victorias Sicht gefährlich werden: Ehemann David Beckham! Vollblut-Papa Becks steht bei der kleinen Harper nämlich ziemlich hoch im Kurs, er verwöhnt sein Töchterchen (im Gegensatz zu Mama!) gern mal mit Süßigkeiten, geht mit ihr in Freizeitparks oder tobt mit ihr und den Hunden durch die Natur. Eigentlich kein Wunder, dass eine Zehnjährige daran oft mehr Gefallen findet als an Muttis Faible für Haute Couture …