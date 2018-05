Victoria & David Beckham: Ehe-Krieg!

Weil sowohl David als auch Posh ihre Tochter für sich haben wollen, hängt bei den Beckhams der Haussegen schief...

Oh nein, bei ihrer Tochter Harper ist Mama Victoria (44) total abgemeldet. Die Sechsjährige wird immer mehr zum Papa-Kind – und das bedeutet Ärger im Hause Beckham! Fußball spielen, im Wald herumtoben: Wenn es nach Harper geht, kann sie gar nicht genug Zeit mit Papa David (43) verbringen. „Harper benimmt sich wie ein Junge“, muss Posh feststellen. Höchste Zeit, mal selbst ein paar Claims abzustecken!

Victoria und David streiten um Harper Seven

Vics Strategie: Sie bringt die Kleine mit Nachdruck dazu, richtige Mädchen-Dinge zu tun – mit Mama. Das Ergebnis: Anstelle von Einhörnern und Prinzessinnen bringt Harper neuerdings Design-Entwürfe zu Papier. Statt mit Papa zu kicken, musste sie bei den Fashion Weeks in der Front Row die Füße still halten. Und selbstverständlich zeigt Posh ihrer Kleinen jetzt schon mal, wie frau sich richtig schminkt. Puh...

Klar, dass der Kampf ums Kind immer wieder zu Stress in der Ehe führt: „Neulich waren wir draußen, und Harper hatte ein schickes Kleidchen an, aber sie wollte mit uns Fußball spielen. Ich glaube, das war ein Stich ins Herz für Victoria. Aber ich fand es toll“, so David. Und weiter: „Victoria bettelt ständig: ‚Komm schon, wir haben drei Jungs, und alle lieben Fußball. Lass mich ein Mädchen haben, das Kleider liebt und High Heels!‘“ Ein Ende im Tauziehen um Harper scheint also längst nicht in Sicht...