Victoria & David Beckham: Lassen sie sich scheiden?

Immerhin sind sie schon 16 Jahre verheiratet und haben allen Trennungsgerüchten zum trotz stets zusammengehalten.

Schenkt man den neusten Gerüchten Glauben, soll jetzt aber endgültig alles aus sein! Wie die aktuelle Ausgabe des US-Magazins ‚OK!’ berichtet, sollen die beiden kurz vor einer Scheidung stehen. „Nachdem sie jahrelang versucht haben, ihre Beziehung zu retten, planen sie jetzt endgültig ihre Trennung“, so ein Insider des Magazins.

Grund dafür sollen die anhaltenden negativen Berichte über ihre Ehe sein. So langsam scheint das gegenseitige Vertrauen dahin zu bröckeln und Victoria und David denken über eine Scheidung nach. Der einzige Grund, warum sie noch zögern ist, dass sie keinen Ehevertrag haben, der die Aufteilung ihres geschätzten Gesamtvermögens von 1 Milliarde Dollar regelt. „Das Letzte, was sie wollen, ist ihr Imperium zu ruinieren“, so die geheime Quelle.

Ob die Infos des Magazins dieses Mal wirklich der Wahrheit entsprechen und das einstige Traumpaar bald getrennte Wege geht? Eigentlich dementierte David doch im letzten Herbst noch sämtliche Gerüchte um eine Ehekrise. Und auch das Onlineportal ‚Gossip Cop’ setzt eine klare Aussage entgegen. „Das ist eine hundertprozentig ausgedachte Story und wer auch immer das geschrieben hat, sollte Fantasy-Romane für Kinder schreiben!“, stellt ein Sprecher von David klar. Das klingt ja schon gleich viel besser!