Victoria & David Beckham: Neues Fremdgeh-Drama

Victoria schwant Übles: Ihr Göttergatte macht Party, gibt Gas am Glas und luschert schon mal nach anderen Frauen – wenn das mal gut geht...

Er schlürft entspannt ein paar Drinks am Pool, geht im Szene-Club „Rockwell“ feiern (mit viel Champagner und halb nackten Go-go-Girls) und schlendert um fünf Uhr morgens glücklich zurück in sein Hotel – David Beckham (42) lässt es sich gerade so richtig gut gehen. Der Ex-Kicker hat (endlich) eine Lizenz für ein eigenes Fußballteam in Miami erhalten, das demnächst in der Profi-Liga MLS durchstarten soll. Und ganz offenbar schaut er sich schon einmal um, wie man(n) in der Party-Stadt so seine Zeit verbringen kann.

Kann David Beckham den Versuchungen widerstehen?

Eine Situation, die in Davids Ehefrau Victoria Beckham (43), die sich derweil 7000 Kilometer entfernt in London um Nachwuchs und Fashion-Label kümmert, Erinnerungen und pure Panik auslösen muss. Denn zu Anfang ihrer Ehe führte der Ex-Kicker noch einen wilden Lifestyle, ihm wurden immer wieder heftige Flirts nachgesagt. „David liebt es auch heute noch, feuchtfröhlich zu feiern“, heißt es. „Posh vertraut ihm zwar, aber ihr gefällt die Vorstellung einfach nicht, dass er ohne sie loszieht.“

Victoria & David Beckham: So gehen sie mit Trennungsgerüchten um

Kein Wunder: Die Versuchungen im sonnigen Florida sind nicht ohne... Eigentlich schien es bei dem Ehepaar in den letzten Jahren bestens zu laufen, die beiden haben gerade ein abgelegenes Familiennest auf dem Land gekauft, David wurde mehr und mehr zum niedlichen Vorzeige-Papa. Doch in nächster Zeit wird er regelmäßig in Miami sein, um eine Mannschaft zusammenzustellen und zu managen – und als viel beschäftigte Unternehmerin und Vollblut-Mutter wird Posh nicht immer mitkommen können. Wenn David die Abende dann so verbringt wie bei seinem ersten Aufenthalt als Fußballclub-Besitzer, könnte es eine Menge Schwierigkeiten geben...