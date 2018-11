Victoria & David Beckham: Intime Sex-Beichte!

Victoria und gelten als eines der Traumpaare in . Doch der Anfang war steinig. Die beiden mussten ihre Beziehung streng geheim halten. Besonders der "Spice-Girls"-Manager Simon Fuller bestand darauf, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt. So wurde auch der erste Sex zur echten Herausforderung...

So lief die erste Nacht von Victoria und David ab

In ihrer Autobiographie "Learning To Fly" packte Victoria jetzt Details über die erste gemeinsame Nacht aus. Simon wollte ihr und David ein Hotel in Italien buchen. "Er hat im Prinzip den ersten Ort, an dem wir Sex haben sollten, organisiert", schrieb sie. Nicht mit Victoria!

Als Victorias " "-Kolleginnen ein Abend im Manchester Opera House verbrachten, schlich sich Victoria heimlich zu David. Am nächsten Morgen wurde sie von ihm wieder zurück in ihr Hotel gebracht. Wenig später präsentierte sich David auf dem roten Teppich in einem Outfit, das Victoria ihm gekauft hatte. Der Rest ist Geschichte. Mittlerweile sind die beiden seit 21 Jahren happy, haben vier gemeinsame Kinder.