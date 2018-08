Victoria & David Beckham: Überraschende Baby-News!

Huch, das sind definitiv überraschende Nachrichten von Victoria und . Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, das die Ehe der beiden am seidenen Faden hängt, macht nun eine Baby-Meldung die Runde, die nicht nur bei allen "Beckham"-Fans für jede Menge Aufsehen sorgt...

Schon des Öfteren wurde darüber spekuliert, ob Victoria und David Beckham bald getrennte Wege gehen. Während Posh und David in der Vergangenheit als absolutes Traumpaar galten, stehen mittlerweile meist ihre Eheprobleme im Fokus der Berichterstattung. Grund für den Ehe-Zoff sollen angebliche Affären Davids sein sowie zu wenig gemeinsame Zeit. Doch nun die Wende! Posh soll einen Plan entwickelt haben, durch den sie David wieder an sich binden möchte...

Victoria & David Beckham: Ein Baby!

Wie jetzt berichtet wird, soll Victoria momentan planen wieder schwanger zu werden. So heißt es durch eine Quelle gegenüber "Heat": "Sie glaubt, dass ein weiteres Kind die Familie zusammenhalten würde." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Sie verhütet nicht mehr, und er merkt das gar nicht." Welch Überraschung! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Victoria äußerte sich bis jetzt noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...