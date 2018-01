Victoria & Madeleine von Schweden: Doppelte Glücks-Nachricht

Die Familie vereint – wie lange schon blieb dieser Herzenswunsch für Prinzessin Victoria (40) unerreicht. Jetzt überbrachte ihre Schwester Madeleine (35) die schöne Glücks-Nachricht. Im Interview spricht sie endlich von Heimkehr.

In der schwedischen TV-Doku „Året med kungafamiljen“ (zu Dt.: Das Jahr mit der Königsfamilie) verriet Madeleine, wie sehr sie das Heimweh plagt. Das Leben in London gefalle ihr zwar gut, „aber ich vermisse meine Familie und meine Freunde, die Natur und das Essen.“ England sei eben nicht Schweden, nicht ihr „Zuhause“! Und sie werde wohl nicht für immer in London bleiben. Im Klartext: Die „verlorene“ Tochter kehrt zurück in den Kreis der Familie. An die Seite ihrer Schwester.

Prinzessin Madeleine: Traurige Familienbeichte!

Madeleine & Victoria verstehen sich besser denn je

Die Unstimmigkeiten zwischen den Prinzessinnen sind längst vergessen. Tatsächlich würde Madeleines Heimkehr für Victoria einen Segen bedeuten. Nicht nur deshalb, weil Madeleine sie und ihren gesundheitlich angeschlagenen Ehemann Prinz Daniel (44) in puncto royalen Pflichten entlasten könnte. Auch die Kinder würden zusammen aufwachsen. Estelle (5) und Leonore (fast 4) harmonieren super, und auch der kleine Oscar (22 Mon.) würde vielleicht öfter lachen, wenn er Nicolas (2) als Spielkameraden hätte.