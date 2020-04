Victoria Swarovski: Bittere Ehe-News 3 Jahre nach der Hochzeit

Zugegeben, das Verhalten von (26) macht schon ganz schön stutzig: Nicht nur, dass die Moderatorin bei "Let’s Dance" ganz offensichtlich auf Flirt-Kurs ist – mit ihrem Angetrauten Werner Mürz (43) hat man die Edelstein-Erbin auch schon lange nicht mehr gesehen. Ist etwa knapp drei Jahre nach der Hochzeit schon wieder alles vorbei?

Auf ihre Familie und deren Gesundheitszustand in Corona-Zeiten angesprochen, spricht Victoria nur von ihren engsten Verwandten: „Meine Eltern sind mit meinen beiden Schwestern und unseren Hunden in Kitzbühel. Es geht ihnen gut, wir haben einen schönen Garten und man kann wunderbar durch den Wald laufen.“ Doch die Trennung würde allen sehr zusetzen: „Ich vermisse sie sehr. Dafür glüht die Telefonleitung.“

Victoria Swarovski schweigt über ihren Mann

Und Werner Mürz in München? Vermisst Victoria den auch? Kein Wort verliert sie über ihren Ehemann. Erklärt hingegen nüchtern nun erst einmal in Düsseldorf und in -Studio-Nähe zu bleiben. Etwa, weil die Ehe längst wieder am Ende ist? Die Moderatorin zeigt sich diplomatisch: „Ich darf mich auf keinen Fall infizieren, sonst ist die Sendung für mich vorbei.“

Sie bleibt also von ihrem Partner fern, um sich selbst vor Corona zu schützen. Klingt vernünftig – aber auch lieblos.