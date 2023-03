Victoria Swarovski: Bitteres Babydrama nach der Trennung!

Die „Let’s Dance“-Moderatorin und Ehemann Werner Mürz (46) gehen sechs Jahre nach ihrer Traumhochzeit jetzt getrennte Wege. Ein großer emotionaler Tiefschlag!

Dabei standen für die gebürtige Österreicherin schon mit 18 ihre Mama-Pläne fest. „30 ist meine persönliche Deadline. Bis dahin möchte ich schwanger sein“, so Victoria. Erst letztes Jahr kaufte die Kristall-Erbin ein traumhaftes Anwesen in Marbella. Es wäre ein wunderbarer Platz gewesen, um eine Kinderschar mit ihrem Ehemann Werner aufzuziehen. Doch irgendwo zwischen Alltag und vollem Terminkalender ist ihnen ihre Liebe abhanden gekommen. Vielleicht weil der Bauunternehmer nie mitreiste, wenn Victoria in Köln moderierte? Oder war es doch der Altersunterschied von 17 Jahren?