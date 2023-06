Victoria Swarovski: Blitzscheidung! Sie will ihr altes Leben hinter sich lassen

Ostern machte Victoria Swarovski ihre Beziehung zu dem "Red-Bull"-Erben Mark Mateschitz offiziell. Nun darf auch jeder ihre Liebe sehen. Gemeinsam besuchten sie ein Fußballspiel von "FC Red Bull Salzburg", schauten Händchen haltend zu. Auch beim Formel-1-Rennen in Monaco traten sie als Pärchen auf. "Ich bin einfach nur glücklich", strahlt die "Let’s Dance"-Moderatorin. Selbst das Scheidungsverfahren soll friedlich verlaufen. "Es gibt keinen Rosenkrieg, keinen Streit", so ihr Noch-Ehemann. Und anders als in Deutschland gibt es in Österreich kein Trennungsjahr, sodass die Scheidung bereits nach sechs Monaten vollzogen werden kann.

In einem früheren Interview hatte Victoria erzählt, dass sie bis zum 30. Geburtstag – der ist im August – eine Familie gründen will. Doch nun die Einsicht: "Es war damals von mir vielleicht etwas naiv zu glauben, dass man sein Leben so lange im Voraus planen kann. Heute würde ich sagen: Ich freu mich auf alles, was passiert und es kommt, wie es kommt."

Freunde plauderten aus, dass Victoria mit Mark, der als reichster Österreicher gilt, bereits zusammenwohnt. Dazu verrät sie so viel: "Es war immer mein Plan, irgendwann wieder in meiner Heimat Österreich zu leben, und ich liebe es dort. Ich bin grad einfach superhappy."