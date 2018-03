Victoria Swarovski: Das denkt sie wirklich über Sylvie Meis!

Letzte Woche war Victoria Swarovski bei ihrem Let's Dance-Debüt zu sehen. Das Urteil der Fans fiel dabei vernichtend aus. Viele wünschten sich Sylvie Meis an die Seite von Daniel Hartwich zurück. Auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen musste sich Victoria einigen Anfeindungen der Let's Dance-Anhänger stellen. Doch damit nicht genug! Auch aus den eigenen Reihen wurde gegen die 24-Jährige gestichelt.

Was bis jetzt jedoch ungeklärt blieb: "Was denkt eigentlich Victoria über die ewigen Vergleiche mit Sylvie?" In einem überraschenden Statement spricht sie jetzt Klartext!

Sylvie Meis: Bestätigt! Er ist ihr neuer Freund!

Victoria Swarovski: Das denkt sie über Sylvie Meis!

Bei ihrem ersten Let's Dance-Auftritt lief es für Victoria alles andere als rund. Immer wieder leistete sich die Österreicherin einige Patzer, die bei einigen Zuschauern für Unmut sorgten. Schon schnell kristallisierte sich während der Show heraus: Die Let's Dance-Anhänger wollen Sylvie zurück. Kein Wunder also, dass dabei auch Vergleiche zwischen den beiden Frauen gezogen wurden. Wie es Victoria damit ging, blieb lange ungeklärt. Bis jetzt!

In einem überraschenden Statement spricht Victoria jetzt Klartext und verrät gegenüber "Bild": "Da ist doch klar, dass die Zuschauer beziehungsweise ihre Fans uns dann vergleichen und für sich ein Fazit ziehen." Ehrliche Worte, die zeigen: Victoria scheinen die ständigen Vergleiche nicht zu stören. Aber hat sie schon einen "Plan B" für die nächste Show?

Victoria Swarovski: So will sie in die nächste Let's Dance-Show starten!

Trotz ihres missglückten Let's Dance-Debüts, scheint Victoria nicht aufzugeben. Sie zeigt sich selbstbewusst und fügt hinzu: "Am nächsten Freitag geht es in die nächste Runde und ich werde alles geben, um noch mehr Victoria zu zeigen!" Ob ihr dies gelingen wird? Wir können gespannt sein...