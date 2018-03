Victoria Swarovski: Das steht auf ihren "Let's Dance"-Karten

Geheimnis gelüftet!

Am Freitagabend war es wieder soweit: Auf RTL ging "Let's Dance" in die nächste Runde.

Nach leichten Startschwierigkeiten in der ersten Show führte Moderationsneuling Victoria Swarovski an der Seite von Oliver Geissen erneut durch den Abend - und begeiserte in Show zwei das TV-Publikum!

Nicht zuletzt mit Hilfe ihrer Moderationskarten gelang der Kristallerbin ein souveräner Auftritt - die Bild enthüllte jetzt, was genau auf den "Spickzetteln" der 24-Jährigen stand!

Wie Großaufnahmen der teils in Grün unterstrichenen Karten beweisen, finden sich neben der Beschreibung des Ablaufs auch Kurztalk, der Name des Tanzes, eine Überleitung zur Jury und die Voting-Aufrufe auf den Zetteln.

Auf einer Vergrößerung der Moderation für den Plausch mit Schauspielerin Tina Ruland steht als Notiz beispielsweise:

"Traum in Pink, steht dir. Was du für Beine hast."

Und nicht nur das Publikum, sondern auch Victoria Swarovski selbst scheint ihre Moderatiosfortschritte zu bemerken:

"Diesmal ging es eindeutig besser, und darauf versuche ich jetzt aufzubauen. Es stellte sich schon während der Show ein gutes Gefühl bei mir ein, und ich war nicht ganz so angespannt. Ich konnte trotz des großen Drucks in der Live-Situation mehr ich selbst sein", so die 24-Jährige gegenüber der Bild happy.