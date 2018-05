Victoria Swarovski: Die Situation hinter den Kulissen eskaliert!

Ganz allein betritt Victoria Swarovski die Lobby des Kölner „Savoy“-Hotels und setzt sich in eine Ecke. Seit wenigen Minuten ist die RTL-Tanzshow vorbei. Doch niemand von der Jury, den Tänzern und den Promi-Kandidaten ist an ihrer Seite. Sie feiern alle noch zusammen eine Party, denn Profi-Tänzer Erich Klann hat zu seinem 31. Geburtstag eingeladen.

Doch warum ist Victoria nicht dabei? Schließlich müssten sie und Erich doch eigentlich enge Freunde sein, wo sie 2016 zusammen getanzt – und damals sogar die Show gewonnen hatten. Doch von Freundschaft scheint nicht viel übrig geblieben zu sein.

Victoria Swarovski: Schockierende Bilder! Unfassbar, was hinter den Kulissen abgeht

„Nicht alle Kollegen sind begeistert von Victoria“, verrät ein Insider "Closer". „Sie hat nicht viele Freunde im Team. Den meisten ist sie egal, manche sind auch genervt von ihr.“

Warum wendet sich alle gegen Victoria Swarovski?

Einer, der seinen Unmut neulich deutlich zeigte, war „Let’s Dance“-Urgestein Joachim Llambi (53). Ihm ging die undeutliche Umgangssprache der jungen Nachwuchs-Moderatorin gegen den Strich, immer wieder äffte er ihren Zuschauer-Aufruf „Rufense an“ nach. Dabei war Llambi anfangs noch voll des Lobes. Was ist da nur passiert? „Zu Beginn der Staffel waren eigentlich noch alle ganz glücklich über Victoria als neue Kollegien. Auch Daniel Hartwich fand sie gut. Das hat sich nun allerdings gewandelt...“

Victoria Swarovski: Bittere Niederlage! Sylvie steht schon in den Startlöchern!

Und als wäre das für die Kristallschmuck-Erbin nicht schon schlimm genug, tauchen auch aus Senderkreisen kritische Stimmen auf. Es heißt, man habe sich das anders vorgestellt. Dabei erklärte die 24-Jährige zu ihrer Show-Premiere noch: „Ich habe mir die ganzen alten Staffeln auf DVD angeschaut, um den Ablauf der Sendung noch weiter zu verinnerlichen.“ Und: „Kein Meister fällt vom Himmel, aber ich werde von der ersten Sekunde an alles geben und meinen Beitrag leisten, damit ‚Let’s Dance‘ auch dieses Jahr zu einem absoluten TV-Highlight wird.“

Ist Victoria ein Zuschauer-Schreck?

Stattdessen brach die Show vor zwei Wochen ihren eigenen Negativ-Rekord – gerade mal 3,23 Millionen Zuschauer schalteten ein. Und davon fordern immer mehr Victorias Vorgängerin Sylvie Meis zurück. „Victoria geht gar nicht (…). Sie macht die ganze Sendung total kaputt! Ich schaue das nicht mehr, solange Sylvie nicht zurückkommt!“, schreibt ein Fan auf Facebook. Ein anderer meint: „Ich finde, sie ruiniert die Show. Holt sie da bitte weg.“

„Natürlich ist Victoria nicht schuld daran, dass die Zuschauer abschalten. Aber sie ist eben leider niemand, der das Publikum anlockt“, so der Insider. „Bei Sylvie war es so, dass die Zuschauertelefone zwar heiß liefen, aber sie hat polarisiert und interessiert.“ Es sind Kritiken, die für Victorias Karriere Gift sein dürften. Als Moderatorin einer Familienshow lebt man vor allem von Sympathie. Und die scheint Victoria an allen Ecken und Enden zu fehlen.

