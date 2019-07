Victoria Swarovski: Eiskalt ausgetauscht bei "Let's Dance"?

Sie ist bildhübsch, sympathisch und heißt mit Nachnamen Swarovski. Nein, die Rede ist nicht von „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria (25), sondern von ihrer kleinen Schwester Paulina! Die 21-Jährige steht in den Startlöchern und könnte der Moderatorin bald gefährlich werden …

„Ich bin für Riani, Irene Luft, Anja Gockel und auch noch bei Lana Mueller gelaufen. Jetzt brauche ich erst einmal Urlaub“, erzählt Paulina "Closer" am Rande der Berliner . Keine Einzige von Heidi Klums „GNTM“-Teilnehmerinnen wurde während der Modewoche so häufig gebucht wie die Österreicherin. Kein Wunder, schließlich macht die nicht mit Skandalen Schlagzeilen, sondern ist überraschend bodenständig: „Das Modeln macht mir superviel Spaß. Es ist mal was anderes, und es ist schön, neben dem Studium so etwas machen zu können“, so die 21-Jährige schüchtern. In London studiert Paulina Innenarchitektur, trotzdem, so sagt sie, gefällt es ihr im Rampenlicht doch relativ gut.

Muss sich Schwester Victoria jetzt warm anziehen? Die Karrierewünsche der beiden sind jedenfalls ziemlich ähnlich: „Auf alle Fälle würde ich gerne entwerfen, wenn sich das ergibt. Ich liebe Mode einfach, und das wäre wirklich ein großer Traum.“ Schwester Victoria hat ihr Design-Talent bereits bewiesen. Auch in diesem Jahr lanciert sie wieder eine exklusive Dirndl-Kollektion.

Ob ihr Paulina wohl auch noch den Moderatoren-Job streitig macht? „Nein, ich bin lieber Model. Das Moderieren überlasse ich meiner Schwester. Die kann das besser“, lacht sie. Trotzdem könnte sie sich eine „Let’s Dance“-Teilnahme durchaus vorstellen: „Keine Ahnung, warum nicht. Das würde mir sicher Spaß machen.“ Wir sind also gespannt, ob uns im nächsten Jahr das Schwestern-Duell auf dem Tanzparkett er wartet …