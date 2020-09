Victoria Swarovski: Eklat hinter den Supertalent-Kulissen

Beide sind jung, hübsch und die Neuen beim quotenträchtigen Talente-Casting. Da hört es dann aber auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten. Ansonsten präsentieren sich die frisch erblondete Victoria Swarovski und die platinblond gefärbte Evelyn Burdecki so gegensätzlich wie Feuer und Wasser. Das riecht nach Ärger…

Man kennt diese explosive Mischung aus Schulzeiten: Die Streberin und die Ulknudel wurden keine Freundinnen – und wehe, wenn sie beim Teamwork mal in derselben Gruppe landeten… So ähnlich dürfte es derzeit hinter den Kulissen von „Das Supertalent“ zugehen, wenn die disziplinierte Kristall-Erbin auf die chaotische Blitzbirne trifft. Erst kürzlich verriet Victoria Swarovski gegenüber "Closer", wie wichtig ihr der neue Job ist: „Zusammen mit Daniel (Hartwich) durch die Show führen zu dürfen, ist der Wahnsinn!“ Logisch, dass sie sich, nachdem der Vertrag unter Dach und Fach war, nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht, sondern sofort in die Vorbereitungen gestürzt hat: Täglich postete sie sich beim Training und feilte mit ihrem Moderations-Coach fleißig an ihrer Performance. „Von nichts kommt also auch nichts“, stellt sie klar. „Um erfolgreich zu sein, musst du selbst hart arbeiten und immer am Ball bleiben!“

Victoria Swarovski und Evelyn Burdecki: Welten prallen aufeinander

Und Evelyn Burdecki? Die denkt beim Thema Ball eher an elf stramme Jungs, die sich auf dem Fußballfeld austoben, während sie selbst gemütlich auf dem Sofa lümmelt. Entsprechend lässig sehen ihre Vorbereitungen aufs „Supertalent“ aus. „Ich habe dann jetzt irgendwie ein halbes Dieter-Bohlen-Buch gelesen, was irgendwie interessant war“, erzählt sie. Um ihr Gewissen zu beruhigen, schleppte sie sich noch mal kurz ins Gym, das musste dann aber auch reichen. Diese ganze Selbstoptimiererei, findet Evelyn, ist sowieso total überflüssig. „Ich nehme das Leben nicht so ernst“, philosophiert sie fröhlich. „Man ist ja auch glücklich, und man hat Spaß dabei. Und ich bin ja auch ganz oft sehr unvorbereitet. Ich glaube, das ist so bei mir der Schlüssel für, ich weiß nicht, ob man es Erfolg nennen kann.“