Victoria Swarovski: Let's Dance-Aus nach einer Staffel?

Für die erste Show von "Let's Dance" kassierte Neu-Moderatorin Victoria Swarovski einen riesigen Shitstorm. Zu unsicher, zu viele Versprecher und viel zu steif, schimpften die Zuschauer. In der zweiten Show wurde es etwas besser. Doch ist für sie trotzdem nach nur einer Staffel Schluss?

Victoria Swarovski: Das steht auf ihren "Let's Dance"-Karten

Victoria Swarovski: Zuschauer hoffen auf nur eine Staffel mit ihr!

Denn obwohl Victoria Swarovski sich in der zweiten Live-Show von "Let's Dance" besser gemacht hat, kann die Zuschauer einfach nicht von sich überzeugen. Die wollen die Erbin nicht mehr dabei haben! "Hoffentlich ist das die erste und letzte Staffel in der du dabei bist. Bei dem Gekreische wird man ja taub", "Boah, die Alte ist so unerträglich laut und verdammt unlustig", oder "Wieder Geschrei und Versprecher und Zahnfleischgrinsen", ärgern sich die "Let's Dance"-Fans.

Let's Dance: Viele wünschen sich Sylvie Meis zurück

Ob sich die Zuschauer im Laufe der Staffel noch umstimmen lassen, ist fraglich. Viele finden, dass Victoria Swarovski schlicht und einfach zu unerfahren ist, um eine Live-Sendung am Samstagabend zu moderieren. Sie wünschen sich ihre Vorgängerin Sylvie Meis zurück, die seit Jahren erfolgreich vor der Kamera steht.