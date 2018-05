Oh, là, là! Diese Nachricht sorgt definitiv für jede Menge Aufsehen! Heute Abend ist Victoria Swarovski wieder dabei zu sehen, wie sie als Moderatorin durch Let's Dance führt. Das diesmal jedoch weniger ihrer Moderation, als ihr Privatleben im Vordergrund stehen könnte, zeigt jetzt eine pikante Enthüllung aus ihrem Privatleben…

Victoria Swarovski: Ein Baby!

Victoria Swarovski: Wo ist ihr Ehemann Werner Mürz?

Seit dem diesjährigen Staffel-Start von Let's Dance ist Victoria Swarovski dabei zu sehen, wie sie jeden Freitag mit Daniel Hartwich durch die Sendung führt. Das bei der Tanz-Show im Publikum meist Angehörige, Freunde und Ehepartner der Beteiligten platz nehmen, ist dabei keine Seltenheit - außer bei Victoria. Während beispielsweise von den verheirateten Profi-Tänzern die Ehepartner im Publikum zu sehen sind, fehlt von Victorias Ehemann Werner Mürz jede Spur! Kein Wunder also, dass sich Victoria dafür Ersatz sucht...

Victoria Swarovski: Sie schält nicht alleine!

Das sich Victoria von der Abwesenheit ihres Ehemannes nicht unterkriegen lässt, zeigt die hübsche Österreicherin jetzt in ihrer "Instagram"-Story. Während sich andere vor einer anstehenden Show liebevoll an ihren Partner kuscheln, teilt Victoria das Bett mit ihrer Schwester! Die 24-Jährige hat also den perfekten Ersatz gefunden, um nicht alleine zu schlafen. Ob sich Ehemann Werner Mürz davon vielleicht anspornen lässt und sich doch noch dafür entscheidet, Victoria am nächsten Freitag zu besuchen? Wir können gespannt sein...

