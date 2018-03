Victoria Swarovski: So trat sie als Sängerin ins Rampenlicht!

Die RTL-Show ‚Let’s Dance‘ hat Kristall-Erbin Victoria Swarovski zu deutschlandweiter Bekanntheit verholfen. Erst gewann sie als Kandidatin vor zwei Jahren die Tanzshow, jetzt moderiert sie sie an der Seite von Daniel Hartwich. Zwischenzeitlich saß sie auch schon in der Jury von ‚Das Supertalent‘. Was viele jedoch gar nicht wissen: Sie stand schon lange bevor sie zum neuen RTL-Gesicht wurde im Rampenlicht!

Victoria ist bereits seit 2010 viel mehr als nur ein Mitglied der milliardenschweren Swarovski-Familie. Mit dem Song ‚One in a Million‘ feierte die damals 17-jährige ihren Durchbruch als Popsängerin. Es folgten weitere Songs, unter anderem auch ein Feature mit Rapper Kay One. Victoria hat ihr musikalisches Talent also schon früh unter Beweis gestellt.

Die beiden haben schon einen Song zusammen herausgebracht. iStock

Auch weiterhin möchte die Österreicherin Musik machen und arbeitet schon seit längerem an einem neuen Album. Wegen ihres Moderationsjobs bei ‚Let’s Dance‘ muss sie dieses zwar erstmal auf Eis legen, verspricht aber, dass dieses Jahr zumindest eine neue Single herauskommen soll.