Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Victoria Swarovski. Am Freitag feierte die 24-Jährige ihr Debüt bei der beliebten Tanz-Show Let's Dance. Ihr Feedback: vernichtend! Die Moderatorin musste sich harten Anfeindungen der Öffentlichkeit stellen. Der Grund: Die meisten Let's Dance Fans wünsche sich wieder Sylvie Meis als Moderatorin zurück. Doch wie geht es Victoria damit? In einem Interview bricht sie jetzt ihr Schweigen. Steht ihre Let's Dance-Karriere schon wieder vor dem Aus?

Let's Dance 2018: Mega Zoff zwischen Victoria Swarovski & Daniel Hartwich

Victoria Swarovski: Heftige Kritik durch Let's Dance-Fans

Am vergangen Freitag war Victoria Swarovski erstmals bei der Tanz-Show als neue Moderatorin zu sehen. Das Victoria dabei kein leichtes Erbe antreten wird, war schon vor Beginn der Let's Dance Staffel bekannt. Dass es jedoch so hart werden wird, vermutete niemand. Schon während der Show wurde deutlich: Viele Fans wünschen sich Sylvie Meis als Moderatorin zurück. So veröffentlichten sie Kommentare auf Social Media, die ihren Unmut ausdrückten. Die Fans kommentierten: "Ich fand Sylvie als Moderatorin tausendmal besser sorry! Echt peinlich für die erste Show" sowie "Ich kann das nicht verstehen wie ein Mädel das noch nie moderiert hat gleich eine der bekanntesten deutschen Livesendungen bekommt." Harte Worte, die ihre Unzufriedenheit. Doch wie geht Victoria damit um?

Victoria Swarovski: Jetzt spricht sie Karriere-Klartext

Trotz der Anfeindungen bezüglich ihres Let's Dance-Debüts, scheint sich Victoria Swarovski davon nicht irritieren zu lassen. So berichtet sie gegenüber "Bild": "Ich lese mir diese Art von Kommentaren grundsätzlich nicht durch. Am nächsten Freitag geht es in die nächste Runde, und ich werde alles geben." Von einem Let's Dance-Aus kann somit nicht die Rede sein. Ob es Victoria schafft, die Herzen der Fans in den nächsten Shows zu erobern? Wir können gespannt sein...