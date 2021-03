Victoria und Daniel von Schweden: Sie haben Corona

Jetzt hat es auch Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden erwischt! Am Donnerstag verkündete der Palast in einer offiziellen Mitteilung auf der Website, dass die beiden sich mit dem Coronavirus infiziert haben. "Nachdem die Kronprinzessin Erkältungssymptome zeigte", begab sich das Paar am Mittwoch in die Quarantäne. Beide wurden mittlerweile positiv auf das heimtückische Virus getestet.