Victoria und David Beckham: Das Ehe-Drama eskaliert

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist viiiel besser! Findet zumindest (44). Und lässt dem Motto jetzt auch Taten folgen: Die Designerin soll gleich mehrere Privatdetektive auf ihren Gatten David (43) angesetzt haben! Der Grund: Ihr Liebster wurde zuletzt immer wieder bei verbotenen Fremdflirts mit Topmodels wie Bella Hadid (22) oder Karlie Kloss (26) erwischt.

Besonders eifersüchtig soll Posh aber auf Helena Christensen (50) sein. Das dänische Topmodel und der Ex-Fußballer lernten sich vergangenen Dezember auf einer Party in Miami kennen und sind seitdem befreundet. Auf Instagram postete die schöne Helena, die übrigens derzeit Single ist, jetzt sogar ein kuschelig-intimes Selfie von sich und Becks.

Victoria Beckham lässt David überwachen

„Victoria ist oft nervös wegen Davids Freundschaften mit weiblichen Prominenten“, bestätigt ein Insider der britischen Zeitung „The Sun“. „Sie hätte ihren Mann am liebsten nonstop um sich herum.“ Da das natürlich nicht geht, sollen nun die heimlichen Beschatter ihrem Gatten auf Schritt und Tritt folgen – und alle verdächtigen Beobachtungen zu seinem Aufenthaltsort umgehend an Victoria melden. Nicht, dass David noch versehentlich in den nächsten Flieger Richtung New York steigt, wo Helena lebt…