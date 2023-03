Victoria & David Beckham: Familien-Fiasko in Paris! Jetzt kann ihnen nur noch ein Profi helfen

Alle Beckhams saßen einträchtig in der Front Row, feierten ausgiebig Poshs Erfolg. Und anstatt bei der erstbesten Gelegenheit wieder abzudüsen – so wie beim letzten Familientreffen – verlängerten Brooklyn und Nicola ihren Paris-Aufenthalt sogar um ein paar Tage, um unter anderem gemeinsam auf Brooklyns 24. Geburtstag anzustoßen.

Für Victoria eine riesige Erleichterung! Die Familie zusammenzuhalten, sei schließlich ein ziemlicher "Jonglier-Akt", so die Designerin kürzlich in einer US-Talkshow. "Der Schlüssel ist, Respekt zu haben und die Augenhöhe zu wahren", so Posh. Nach einigen Schwierigkeiten scheint sich das jetzt auszuzahlen …