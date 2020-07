Victoria und David Beckham: Oma und Opa mit Mitte 40?

Das ging aber schnell: Der älteste Beckham-Spross Brooklyn (21) will seine Freundin Nicola Peltz (25) heiraten! Dabei sind die beiden erst seit rund neun Monaten ein Paar… „Sie hat Ja gesagt und ich bin der glücklichste Mann der Welt“, teilte Brooklyn via Instagram mit. Und auch Mama Victoria (46) freut sich wie Bolle – allerdings nicht nur für ihren Sohn, sondern wohl auch für sich selbst. Denn: Brooklyns Auserwählte ist nicht nur nett und hübsch, sondern auch aus reichem Hause! Ihr Vater Nelson Peltz machte an der Börse als Hedgefonds-Manager ein Vermögen.

Jetzt soll Posh darauf hoffen, dass der künftige Schwiegervater ihres Sohnes auch ihrem strauchelnden Fashion-Label eine Finanzspritze verpasst, heißt es. Quasi als Mitgift! „Wir könnten nicht glücklicher sein!“, feierte Vic euphorisch die Verlobungs-News. Läuft schließlich alles nach Plan für Posh. Oder? Vielleicht nicht ganz. Denn ein entscheidendes Detail hat die ehrgeizige Fashion-Ikone vor lauter Dollarzeichen in den Augen möglicherweise übersehen: Ihr Sohn könnte sie schon bald zur Oma machen – und das mit nur 46 Jahren!

Wird Victoria Beckham jetzt Großmutter?

„Ich verspreche, ich werde eines Tages der beste Daddy sein“, kündigte Sohnemann Brooklyn bereits an. Und dieser Tag könnte schneller kommen, als Mutter Victoria lieb ist! Tatsächlich deutet nämlich einiges darauf hin, dass Brooklyn und Nicola sich nicht bloß aus purer Romantik zu einer Blitz-Hochzeit entschlossen haben: Erst kürzlich wurde das Paar bei einem Dinner-Date in New York gesichtet – und Augenzeugen schwören Stein und Bein, Nicola habe dabei nicht nur versucht, ein Mini-Bäuchlein zu kaschieren, sondern auch völlig untypisch nur mit Wasser statt mit Wein angestoßen…