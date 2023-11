Victoria & David Beckham: Untreue-Skandal! Er wurde in flagranti erwischt

Warum Rebecca diese Beobachtung erst heute öffentlich macht? Um für Gerechtigkeit zu sorgen, sagt sie. "Wenn ich schweige, werde immer ich die Lügnerin sein. Die, die alles erfunden hat. Ich habe auch Familie und Kinder!" Außerdem habe sie nach der Netflix-Doku Hassnachrichten und sogar Morddrohungen bekommen. Beckham-Fans werfen ihr vor, eine eiskalte Ehe-Zerstörerin zu sein. Das will Rebecca nicht auf sich sitzen lassen: "Ich verstehe, dass David sein Image wahren muss. Aber er stellt sich als Opfer dar und lässt mich wie eine Lügnerin aussehen." Ihr Appell: David soll endlich Verantwortung übernehmen. Denn auch nach dem Bekanntwerden des Affären-Skandals vor 20 Jahren wurde David immer wieder in Begleitung hübscher Ladys gesehen. Ob mit ihnen auch was lief? Und was war da wirklich mit dem Model in seinem Bett? Quälende Fragen für Victoria. Sie zu beantworten, wäre nur zu fair nach 24 Jahren gemeinsamer Ehe, oder?