Victoria von Schweden: Blitzscheidung! Sie kann ihm nicht verzeihen!

Was geschieht hinter den Palastmauern? Daniel soll es nicht immer leicht fallen, hinter seiner Frau die "zweite Geige" zu spielen. Mitarbeiter des Hofes berichteten, dass sich der Prinz gelegentlich schroff verhalten und auf eine Weise mit Victoria gesprochen habe, die in ihrem Umfeld ungläubiges Erstaunen auslöste.

Nun soll sich ein Vorfall ereignet haben, der nicht nur für alle Beteiligten, sondern sogar für die Monarchie "schwerwiegende Folgen haben" könne. Will sich Victoria scheiden lassen? "Stoppa Pressarna!" zitiert einen Insider: "Die Kronprinzessin fühlt sich verraten, ist schockiert und völlig am Boden zerstört." Der Quelle zufolge soll dieser Vorfall das Schlimmste sein, was Victoria seit ihrer Hochzeit mit Daniel widerfahren sein soll: "Das rückt ihre Ehe in ein völlig anderes Licht. Sie fühlt sich betrogen. Jetzt steht sie vor einer schrecklichen Entscheidung", berichtet die ungenannte Quelle. Aus dem Umfeld des Paares wird bestätigt, dass sich das Paar in letzter Zeit immer weiter auseinandergelebt haben soll: "Ihre Beziehung ist nicht mehr ganz so, wie sie einmal war", stimmen sie zu.

Der Hof hüllt sich in Schweigen. Arme Victoria, hoffentlich kann sie ihre Liebe noch retten.