Victoria von Schweden: Doppeltes Baby-Glück!

Reddit this

Von einem Baby Nummer drei haben Victoria (41) und ihr Ehemann Daniel (45) immer geträumt. Nun soll die Kronprinzessin tatsächlich ihr drittes Kind unterm Herzen tragen.

Victoria von Schweden: Drama im Familienurlaub!

Victoria von Schweden: Ist sie schwanger?

Die schwedische Illu "Hänt" zitiert eine Quelle aus dem nahen Umfeld der Königsfamilie, die vom "schönsten Weihnachtsgeschenk" spricht. Eine Freundin von Victoria soll sich bei einem Fest im Stockholmer Schloss in der vorvergangenen Woche verplappert haben. Danach verbreitete sich die Nachricht schnell beim Hofpersonal. Doch die Bekanntgabe des freudigen Ereignisses erfolgt laut Protokoll erst nach Ablauf der 12. Schwangerschaftswoche. Damit ließe sich auch erklären, warum die Thronfolgerin beim Nobelfest Anfang Dezember 2018 manchmal so müde ausgesehen hat.

Erst kürzlich heizte eine Aussage von Königin Silvia (75), die Gerüchteküche an, dass Victoria in anderen Umständen sei. Dem schwedischen -Sender "SVT" sagte sie: "Ich bin froh, dass mein Mann der König weiterhin so viel arbeitet. Denn dadurch hat die Kronprinzessin mehr Zeit für den Familiennachwuchs."

Victoria von Schweden: Risikoschwangerschaft

Eine Schwangerschaft ab einem Alter von 40 Jahren birgt allerdings auch einige Risiken für Mutter und Kind. Lennart Nordström, der Gynäkologe von Victoria erklärt dazu: "Es kommt häufiger zu Chromosomenstörungen und Fehlgeburten." Dennoch ist der Arzt zuversichtlich. Im Frühsommer soll es soweit sein, dass Estelle (6) und Oscar (3) ein Geschwisterchen bekommen. Und, das ist eine weitere Überraschung, es gesellt sich wohl auch eine neue Cousine, beziehungsweise Cousin dazu.

Denn auch deren Tante Sofia (34) soll genau wie Mama Victoria, Baby Nummer drei erwarten. Da ist sich das schwedische Online Portal "Stoppa Pressarna" ziemlich sicher. Das doppelte Babyglück der Prinzessinnen: Für die Schweden der schönste Anlass, auf die Zukunft der Monarchie anzustoßen.