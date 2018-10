Victoria von Schweden: Drama im Familienurlaub!

Reddit this

Victoria von Schweden macht kein Geheimnis daraus, dass sie großen Wert auf Umweltschutz legt. Nun sprach die Prinzessin über eine unschöne Situation im Urlaub, die ihr die Augen öffnete.

Die Familie befand sich damals am Mittelmeer. Victoria wollte ihre Tochter Estelle nach dem Baden abtrocknen, doch die Sandkörner ließen sich einfach nicht entfernen. Schnell bemerkte sie, dass es sich nicht um Sand, sondern um Mikroplastik handelte.

Schreckliche Entdeckung

"Diese Körner wollten einfach nicht von ihrer Haut runter, bis mich die Erkenntnis traf, dass wir an einem Steinstrand waren. Das waren keine Sandkörner. Sie waren nicht braun oder grau, wie Sand normalerweise ist. Sie waren stattdessen blau, knallgelb und sogar rot“, erinnert sie sich zurück.

Im Gespräch mit der Tageszeitung „Dagens Nyheter“ verriet die Prinzessin außerdem, dass sie nach dem Urlaub auch ihre Ernährung umgestellt habe. So komme ihr beispielsweise kein Fisch mehr auf den Tisch. Ihren Kindern hat sie inzwischen erklärt, was es mit Plastik auf sich hat. Nachhaltigkeit spielt in der schwedischen Königsfamilie eine große Rolle!