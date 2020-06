Victoria von Schweden: Geburtstag mit Estelle

Geburtstag gratulierten Victoria von Schweden tausende von Menschen.

Seit ihrer Geburt am 14. Juli 1977 ist dies der Victoria-Tag, und die Schweden feiern traditionell jedes Jahr den Geburtstag ihrer Prinzessin. Die königliche Feier beginnt mit einem Empfang auf Schloss Solliden auf der Ostseeinsel Öland. Im Schlosspark wird anschließend offen für das gesamte schwedische Volk gefeiert.

Doch dieses Jahr war alles noch schöner! Töchterchen Estelle (knapp 5 Monate) war auch mit dabei. Stolz präsentierte Victoria von Schweden ihre kleine Prinzessin. Die Besucher waren darüber ganz besonders erfreut, so feierte doch die schwedische Monarchenfamilie ihr erstes Prinzessinnen-Fest mit Estelle.

Die Ostseeinsel Öland ist während Victorias Geburtstag ganz besonders beliebt. An diesem Tag kommen mehr als 100.000 Besucher, um am Geburtstags-Spektakel teilzuhaben.

Nach dem Fest spannt die Königsfamilie aus. König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia und der Rest der Familie werden einen Teil ihrer Ferien an der Ostsee verbringen.

