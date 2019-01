Victoria von Schweden: Große Sorge um die Kronprinzessin!

Eigentlich sollte heute das Internationale Friedensforschungsinstitut in Stockholm besuchen. Zu dem Besuch kam es allerdings nicht: Die 41-Jährige musste in letzter Minute absagen!

Mutet Victoria von Schweden sich zu viel zu?

Es scheint, als hätte sich Victoria in letzter Zeit zu viel zugemutet. Besteht etwa Anlass zur Sorge? "Es ist Erkältungszeit und die Kronprinzessin hat eine Erkältung", erklärte Hofsprecherin Margareta Thorgren gegenüber der schwedischen Boulevardzeitung "Expressen". In letzter Zeit hatte die Kronprinzessin einen ziemlich vollen Terminkalender: Sie besuchte in den letzten vier Tagen eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Holocaust, ein Antisemitismus-Seminar und eine Feier der Landwirtschaftsakademie. Außerdem nahm sie gemeinsam mit Prinz Daniel an einem Event teil. Jetzt muss sich Victoria erst einmal schonen.

In Schweden ist es momentan sehr kalt und da ist es kein Wunder, dass die Prinzessin sich erkältet hat. Es ist nicht das erste Mal, dass sie krankheitsbedingt Termine absagen musste. Damals konnte sie sogar einen Staatsbesuch in Island nicht wahrnehmen. Hoffentlich geht es ihr bald wieder besser!