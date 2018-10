Victoria von Schweden: Große Sorge um die Prinzessin!

Reddit this

Oh je, die neuste Info von Prinzessin Victoria ist für viele Royalisten ein echter Schreck...

Geht es Prinzessin Victoria wirklich gut? Eigentlich ist die dafür bekannt, dass sie mit ihrem Ehemann Prinz Daniel bei öffentlichen Terminen stets um die Wette strahlt. Ihr neuster Auftritt sorgt nun allerdings für jede Menge Kopfzerbrechen...

Prinzessin Victoria: Herzzerreißendes Tränen-Drama!

Prinzessin Victoria: Rapider Gewichtsverlust?

Schon in der Vergangenheit sorge Victoria mit ihrem Gewicht für jede Menge Aufsehen. So auch jetzt. Obwohl die Beauty bei der Eröffnung des diesjährigen "Pep Forums" einen echten wow-Auftritt hinlegte und mit ihrem Hosenanzug den perfekten Look zu dem Anlass wählte, stand während des Termin weniger Victorias Stil, als ihre Figur im Fokus der Berichterstattung...

Prinzessin Victoria: Geht es ihr gut?

Obwohl sich Victoria während der Eröffnungsfeierlichkeiten wie gewohnt glücklich und ausgelassen zeigte, sorgten sich viele Royalisten um Victorias Erscheinungsbild. Der Grund: Viele vertraten dabei die Meinung, dass die Prinzessin augenscheinlich abgenommen haben muss. Ob Victoria allerdings wirklich Kilo gelassen hat, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass bei der Prinzessin alles in Ordnung ist...