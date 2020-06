Victoria von Schweden: Große Sorge um Prinz Daniel

„Ich bin -seitdem ich meine neue Niere bekam- gesund gewesen. Ich hoffe ganz fest, dass es weiterhin gut geht.“

Nun ziehen allerdings dunkle Wolken am Himmel auf. Victoria von Schweden ist in großer Sorge, denn Daniel scheint gesundheitlich angeschlagen zu sein. Anfang Oktober sportelten die beiden am 125. Tag der Freiluftsportbewegung im Park von Haga. Schnell wurde klar, dass Daniel einfach nicht mehr mithalten kann. „Ich schaffe das Tempo einfach nicht“, gestand er.